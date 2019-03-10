تعرف على مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الأحد الكروي الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الأحد الموافق 10 مارس 2019 بمختلف الدوريات. كأس الكونفيدرالية الأفريقية الزمالك× جور ماهيا - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. الدوري الإنجليزي الممتاز Advertisements ليفربول× بيرنلي - الموعد 14:00 مساءً - القناة الناقلةbeIN SPORTS HD 2 . تشيلسي× وولفرهامبتون - الموعد 16:05 - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. آرسنال× مانشستر يونايتد- الموعد 18:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. الدوري الإسباني بلد الوليد × ريال مدريد - الموعد 21:45- القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3.

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