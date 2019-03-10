رياضة | مدرب إسبانيا يفاجئ جوارديولا بتصريح ناري

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أكد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنه لا توجد أي مشاكل شخصية مع جوردي ألبا، وأن غياب ظهير برشلونة عن صفوف المنتخب في مناسبات عديدة، يعتبر جزءا من "إثارة البلبلة التي تصنع رواجا للصحف".

وفي مقابلة مع إذاعة (راديو كتالونيا)، استرجع إنريكي بعض المواقف التي حدثت لها عندما كان يشرف على تدريب برشلونة، كما تحدث عن فترته الحالية كمدرب لـ"الماتادور".

وقال في هذا الصدد "الأهم بالنسبة لي هو ما تقدمه كلاعب داخل وخارج الملعب. أعتبر السلوك خارج الملعب أمرا مهما للغاية. لدي خيارات عديدة في مركز الظهير الأيسر، ولكن لم تكن هناك أي أمور شخصية مع جوردي ألبا".

وتابع "بعيدا عن تصريح يقال هنا أو هناك، والأمور تستمر بعد ذلك. إثارة البلبلة هو ما يبحث عنه الجميع حاليا، لأنه يصنع رواجا".

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وكشف أنه أبلغ إدارة البلوجرانا مع بداية موسمه الثالث بأنه سيرحل بنهاية يونيو، مضيفا "لقد نفذت طاقتي، حتى وإن فزنا بدوري الأبطال، لم أكن لأستمر".

وأكد صاحب الـ48 عاما، أنه مسألة "تجديد العقد كانت سهلة للغاية" بالنسبة له، ولكنه كان يرى أنه من "الأمانة قدوم مدرب جديد بأفكار مختلفة".

وأوضح "تدريب فريق بحجم برشلونة يوميا أمر مرهق. أنت تلعب 60 مباراة، وتحضر 120 مؤتمرا صحفيا، وليال تقضيها دون نوم. كنت أتمنى عيش هذه التجربة دون أن تؤثر علي، ولكني لم أستطع".

وتحدث إنريكي عن مواطنه بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، واصفا إياه بأنه "الأفضل في العالم"، بسبب أفكاره عن كرة القدم.