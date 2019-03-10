رياضة | "شخصية الأهلي .. القيادة .. سرعة رد الفعل" .. شوبير يعود من جديد لحماية عرين الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شخصية الأهلي .. القيادة .. سرعة رد الفعل" .. شوبير يعود من جديد لحماية عرين الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سنوات طويلة قاد خلالها أحمد شوبير مهمة حراسة مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر كان خلالها "أيوب الكرة المصرية" كما كانت تطلق عليه الجماهير حارسا أمينا لعرين القلعة الحمراء وسدا منيعا لكل هجمات المنافسين .

وبعد سنوات طويلة يأتي شبلا جديدا ليخلف الأسد والده وهو مصطفى شوبير حارس مرمى شباب الأهلي والمنتخب الأوليمبي المصري .

وبدأت جماهير القلعة الحمراء تنادي بحصول شوبير الابن على فرصته في ظل الأزمة التي يعاني منها مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي بعد إصابة أحمد الشناوي وشريف إكرامي الفترة الأخيرة .

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وعددت جماهير الأهلي مزايا مصطفى شوبير على اعتباره مستقبل حراسة مرمى القلعة الحمراء في السنوات القادمة وأهمها شخصية الأهلي التي يتمتع بها كل ابناء قطاع الناشئين بالنادي وكذلك الشخصية القيادية التي يتمتع بها الحارس والتي أكد عليها عمرو أنور المدير الفني لشباب الأهلي وكذلك هشام السيد مدرب الحراس بالفريق .

كما يتمتع شوبير بسرعة رد الفعل وهو ما ظهر في العديد من المباريات التي تمت إذاعتها عبر قناة النادي الأهلي وكذلك إجادة التمركز والتعامل مع العرضيات بصورة رائعة كما أنه يتمتع بالبنيان الفارع ويبلغ طوله 185 سم .

ورغم عدم قيد الحارس في القائمة الإفريقية إلا أن الجميع يطالب بحصوله على فرصة في مباريات الدوري ليكون جاهزا لحماية عرين القلعة الحمراء في الفترة القادمة .

وسبق للأهلي أن رفض إعارة شوبير لسموحة تحت قيادة علي ماهر وكذلك تلقى عرضا من الجونة عن طريق حماده صدقي وفضل قطاع الكرة بالأهلي تجهيزه للمستقبل في أجواء الفريق الأول بالنادي .