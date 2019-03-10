رياضة | رئيس النجوم يكشف حقيقة اشتباك الحضري ومؤمن سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النجوم يكشف حقيقة اشتباك الحضري ومؤمن سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن حقيقة حدوث اشتباكات بين حارس مرمى الفريق عصام الحضري ومؤمن سليمان المدير الفني.

كانت أنباء قد ترددت بشأن وقوع مشادة بين عصام الحضري ومؤمن سليمان، بعد استبعاد الأخير له من قائمة النجوم في الفترة الأخيرة.

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ونفى الطويلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب أون" المُذاع عبر قناة "أون سبورت"، هذه الأنباء ودلل على ذلك قائلًا: "مروج هذه الشائعة ذكر أن كريم حسن شحاتة مدير الكرة تدخل لفض المشكلة مع العلم أنه ترك النادي منذ ثلاثة أسابيع".

وتابع: "قيل أيضًا أن أحمد سعد سيحرس مرمى النجوم، رغم أنه ترك النادي في يناير الماضي".

اختتم: "الحضري اسم كبير ومؤمن سليمان من ألطف المدربين الذين تتعامل معهم، من الممكن أن يتعصب ولكن لا يخرج عن النص".