رياضة | صدمة جديدة للأهلي قبل موقعة شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة للأهلي قبل موقعة شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر بالنادي االأهلى عن زيادة مدة غياب وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق قبل المشاركة فى المباريات.

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وكشف المصدر أن تأخر عودة حاوي الأهلي تعود إلى شعوره بآلام جديدة فى الركبة خلال مشاركاته الجزئية بتدريبات الكرة على هامش المران، فيما أصدر لاسارتى فرماناً طبياً للجهاز الطبى بعدم التعجل فى عودة أى لاعب مصاب.

ويرفض جروس عودة أي لاعب قبل اكتمال شفائه وذلك فى إطار خطة الجهاز الفنى لتقليل الإصابات والحفاظ على كافة عناصر الفريق لخلق توليفة أساسية جاهزة ودكة بدلاء على أقوى ما يكون للفترة المقبلة.

ويلتقي الأهلي في المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائري، في لقاء مصيري بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.