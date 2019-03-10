رياضة | "كاف" يعاين الملاعب النهائية لبطولة "أمم إفريقيا2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاف" يعاين الملاعب النهائية لبطولة "أمم إفريقيا2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصل لجنة تفتيش من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، إلى القاهرة لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة بطولة أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام بطولة أمم إفريقيا فى مصر بنظام جديد وهو مشاركة 24 منتخب مقسمة على 6 مجموعات بدلا من النظام القديم وهو مشاركة 16 فريق منقسمين على 4 مجموعات فقط.

ومن المنتظر أن تنطلق أمم إفريقيا 2019 في 21 يونيو المقبل.

وحصلت مصر على حق تنظيم البطولة بعدما فازت بـ17 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا، في اجتماع المكتب التنفيذي للكاف بالعاصمة السنغالية داكار مطلع يناير الماضي.