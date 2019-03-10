رياضة | القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي ليفربول مباراة قوية بيرنلي عصر اليوم الأحد والموافق 10 مارس 2019 وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلتقي نادي ليفربول مع بيرنلي على ملعب الأنفيلد وذلك اليوم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مدينة القاهرة و3:00 بتوقيت مكة المكرمة و4:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وسيتم نقل مباراة نادي ليفربول مع بيرنلي في البريميرليج عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خالد الحدي.

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ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 70 نقطة بينما مانشستر سيتي بالمركز الأول برصيد 74 نقطة فيما يتواجد بيرنلي بالمركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

وهناك 4 قنوات مفتوحة يمكنكم مشاخدينا الكرام متابعة أحداث المباراة عبرها وهي:

1- قناة Sport TV 1 HD

2- قناة RMC Sport 1

3- قناة BT Sport 1 HD

4- قناة KTRK Sport