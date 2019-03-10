رياضة | مفاجأة.. مرشح جديد لخلافة "سولاري" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مرشح جديد لخلافة "سولاري" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم مرشح جديد لقائمة المرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق ريال مدريد، خلفا للأرجنتيني سولاري الذي يعيش أخر أيامه مع الملكي، بعد الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن الهولندي كلارنس سيدورف، لاعب ريال مدريد السابق ومدرب منتخب الكاميرون الحالي أحد المرشحين الجدد لخلافة سولاري.

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وتدوالت التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة العديد من الأسماء في مقدمتها زيدان ومورينيو وبوتشينيو.

وكان الريال قد خسر أمام أياكس بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا ليفقد لقبه الذي توج به في أخر 3 مواسم.