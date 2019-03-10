رياضة | محمد صلاح: فخور بتنظيم مصر لكأس إفريقيا وسنفوز باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: فخور بتنظيم مصر لكأس إفريقيا وسنفوز باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدولي المصري محمد صلاح أنه فخور تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية في الصيف القادم.

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وقال صلاح في تصريحات لقناة بي ان سبورت:" فخور بتنظيم مصر لأمم إفريقيا 2019 رغم أنه يضع على عاتقي ضغطا إضافيا، لكن هدفي أن أحصل عليها، صعدنا للنهائي منذ سنتين وخسرنا، لم أحصل على البطولة، ومتحمس لها هذا العام".

وحصل صلاح الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما توج بالحذاء الذهبي كهداف المسابقة.