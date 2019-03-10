اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر.. yallashoot

يقدم «الخليج 365 لايف» خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد 10-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي، التي تقام على ملعب أنفيلد، على قنوات «بي إن سبورتس»، في تمام الساعة 2 مساءً.

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ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، في حين يحتل فيتا المركز السادس عشر برصيد نقاط 30.

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المباراة ستنطلق الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة 14:00، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة 15:00

القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول وبيرنلي

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تُنقل المباراة عبر قناة "Bein Sports HD2" القطرية

معلق المباراة "خالد الحدي".

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون

الوسط: هندرسون، كيتا، فينالدوم

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر.. yallashoot