اونلاين | liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت - بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر الآن - كورة لايف HD

يستضيف ليفربول نظيره بيرنلي في مباراة ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى على ملعب أنفيلد رود.

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ليفربول يسعى للفوز من أجل عودة الفارق لنقطة واحدة، بعد فوز مانشستر سيتي أمس على واتفورد وتوسيع الفارق إلى 4 نقاط.

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ويسعى محمد صلاح للعودة إلى التسجيل من اجل تخطي هاري كين ومعادلة سيرجيو أجويرو صاحب المركز الأول.

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موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

المباراة ستنطلق الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة 14:00، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة 15:00

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القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول وبيرنلي

تُنقل المباراة عبر قناة "Bein Sports HD2" القطرية

معلق المباراة "خالد الحدي".

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون

الوسط: هندرسون، كيتا، فينالدوم

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو