اونلاين | يلا شوت - كورة لايف - ليفربول وبيرنلي - الدوري الانجليزي - الاسطورة - بث مباشر

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يستضيف ليفربول نظيره بيرنلي في مباراة ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى على ملعب أنفيلد رود.

ليفربول يسعى للفوز من أجل عودة الفارق لنقطة واحدة، بعد فوز مانشستر سيتي أمس على واتفورد وتوسيع الفارق إلى 4 نقاط.

ويسعى محمد صلاح للعودة إلى التسجيل من اجل تخطي هاري كين ومعادلة سيرجيو أجويرو صاحب المركز الأول.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

المباراة ستنطلق الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة 14:00، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة 15:00

القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول وبيرنلي

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تُنقل المباراة عبر قناة "Bein Sports HD2" القطرية

معلق المباراة "خالد الحدي".

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون

الوسط: هندرسون، كيتا، فينالدوم

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو