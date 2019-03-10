اونلاين | مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

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مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

يخوض نادي ليفربول مواجهة قوية أمام بيرنلي مساء يوم غد الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله السلبي مع إيفرتون في الجولة الماضية.

مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

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ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للعودة من جديد لصدارة اليريميرليج.

مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ16بـ30 نقطة.

مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

تشكيل وغيابات ليفربول

مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول ميلنير.

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