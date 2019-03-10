انت الان تتابع الأهلي في «ورطة» قبل مواجهة الشبيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ورطة جديدة وقع فيها الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي بعد إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري

صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للإصابة خلال مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي، حيث غادر حارس مرمى القلعة الحمراء الملعب، متأثرًا بإصابته في الكاحل، وحل علي لطفي بديلا له في الدقيقة 23 من عمر المباراة. وقال خالد محمود طبيب الأهلي إن الشناوي يعاني من التواء في الكاحل، مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية بعد عودة البعثة إلى القاهرة، وسيتم عرضه على الهيئة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي وفترة الغياب عن التدريبات.

صدمة الشناوي إصابة محمد الشناوي تبدو أنها قوية، خاصة أن الشناوي عقب المباراة كان يعاني من ورم في الكاحل يصعب عليه الحركة، وباتت فرص لحاق الحارس بمواجهة فريقه الحاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع شبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها يوم السبت المُقبل، ضعيفة. غياب إكرامي قائمة الأهلي الآن أصبحت

صدمة الشناوي إصابة محمد الشناوي تبدو أنها قوية، خاصة أن الشناوي عقب المباراة كان يعاني من ورم في الكاحل يصعب عليه الحركة، وباتت فرص لحاق الحارس بمواجهة فريقه الحاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع شبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها يوم السبت المُقبل، ضعيفة. غياب إكرامي غياب إكرامي قائمة الأهلي الآن أصبحت تضم حارس مرمى وحيدا وهو علي لطفي، في ظل إصابة شريف إكرامي هو الآخر بمزق في عضلة السمانة، والذي يحتاج لفترة لن تقل عن 4 إلى 6 أسابيع من أجل التعافي منها، ومؤكد غيابه عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائري. Advertisements الورطة وفرصة لطفي الورطة وفرصة لطفي الظروف التي تعرض لها الأهلي مؤخرًا بإصابة الشناوي وإكرامي جعلت علي لطفي هو الحارس الأساسي للفريق، بعد أن كان خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، حيث وضعه في الترتيب الثالث، في ظل اعتماده على محمد الشناوي بصفة أساسية وشريف إكرامي كحارس بديل، ويأتي غياب الثنائي عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، ليضع مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، في مأزق لأن قائمة الفريق الإفريقية تضم 3 حراس فقط. تجهيز لاعب تجهيز لاعب بالتأكيد سيبدأ طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق في تجهيز أحد لاعبي الفريق وتدريبه على حراسة المرمى، خلال الأيام القادمة حتى يكون حارسا بديلا في لقاء شبيبة الساورة للمشاركة في حالة تعرض علي لطفي حارس مرمى الفريق لأي إصابة تجبره على عدم استكمال المباراة، أو إشهار حكم اللقاء بطاقة حمراء له. من جانبه كشف مصدر بالجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن مسألة تحديد الحارس الثاني من عدمها، غير إجبارية على الأهلي، حيث سيكون علي لطفي هو الحارس الأساسي في المباراة، واختيار سبعة لاعبين على دكة البدلاء، وفي حالة إصابة الحارس أو طرده سيكون الاختيار للجهاز الفني الذي سيختار اللاعب الذي سيقوم بدور الحارس البديل. يذكر أن الأهلي خسر اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليتجمد رصيد المارد الأحمر عند 7 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما ارتفع رصيد فيتا كلوب الكونغولي إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بعد فوز شبيبة الساورة الجزائري على منافسه سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، وضعت الفريق الجزائري على رأس المجموعة برصيد ثماني نقاط، وتذيل سيمبا الترتيب بست نقاط. ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة القادمة لحسم التأهل، التي ستجمعهما يوم السبت المُقبل في ختام مباريات المجموعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ليضمن التأهل لدور ربع نهائي البطولة الإفريقية، دون النظر لنتيجة مباراة فيتا كلوب الكونغولي مع سيمبا التنزاني، حيث إن فوز الأهلي يؤهله مباشرة للدور المُقبل. أما في حالة تعادل الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري فستكون نتيجة مباراة فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني هي الفيصل في تأهل القلعة الحمراء، في حالة تعادل الفريقين يتأهل الأحمر، وأي نتيجة أخرى تطيح بالأهلي خارج البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي في «ورطة» قبل مواجهة الشبيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.