شكرا لقرائتكم مهاجم الإسماعيلى يشكو الدراويش للفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر التونسى لسعد الجزيرى مهاجم النادى الاسماعيلى التقدم بشكوى رسمية للإتحاد الدولى الفيفا ضد مسئولى الدراويش مطالباً بفسخ العقد المبرم بينه وبين النادى مع الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عن كامل الموسم الجارى بعد نقله لقائمة الإنتظار .

و رفض اللاعب فكرة خصم أية مستحقات نسبة مشاركة منه بعد خروجه تماما من حسابات الجهاز الفنى للدراويش وفشلت كل محاولات الإدارة فى إقناع اللاعب بفكرة الرحيل مجانا مع تنازله عن مستحقاته المالية فى وقت سابق بسبب إصرار الجزيرى على تقاضى حقوقه كاملة.

وودع الدراويش منافسات دورى أبطال أفريقيا بصفة رسمية قبل نهاية مرحلة المجموعة بخطوة واحدة بالتعادل مع مازيمبى ليجمع الفريق نقطتين من خمس مواجهات.