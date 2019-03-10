شكرا لقرائتكم الجبلاية تدرس زيادة تسعيرة الحكام الأجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الموسم الجديد وضع تسعيرة للاندية لاستقدام حكام اجانب فى الموسم المقبل 2019 / 2020 تصل الى 25 الى 30 ألف دولار من أجل التقليل فى استقدام الحكام الاجانب للدورى المصرى على ان تكون مباراة الاهلى ضد الزمالك فقط هى بإدارة تحكيمية أجنبية او اسنادها لحكام مصريين فى حالة إقرار مجلس اتحاد الكرة بذلك.

يذكر أن الدورى هذا الموسم شهد ظهورا كثيرا للحكام الاجانب والعرب بعدما فتح اتحاد الكرة الباب أمام الاندية لاستقدام حكام غير مصريين للمباريات.