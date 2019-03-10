شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد يوم 10-9-2019 استمرار جاريث بيل ومفاوضات لضم نيمار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار ريال مدريد يوم 10-3-2019، شهدت أخبارا هامة لعشاق الميرينجى فى مقدمتها استمرار جاريث بيل نجم ريال مدريد مع فريقه بشكل نهائي حتي نهاية عقده في يونيو 2022

اخبار ريال مدريد يوم 10-9-2019 وكيل جاريث بيل يصرح باستمراره مع ريال مدريد

صرح ال جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل، لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، في ضمن اخبار ريال مدريد يوم 10-9-2019 إن اللاعب الويلزى لن يغادر فريقه، لأنه لا يوجد نادٍ فى العالم يمكنه تحمل راتبه الأسبوعى والذى يصل إلى 750 ألف يورو قبل خصم الضرائب.

وأوضح وكيل جاريث بيل أن سعره حاليًا يصل إلى 175 مليون يورو إذا أراد أى فريق ضمه، وبالتالى سيكون هناك صعوبة فى رحيله عن ريال مدريد، خاصة أنه أكثر لاعب يتلقى أموالا من النادى وصاحب أكبر راتب بين كل زملائه.

اخبار ريال مدريد يوم 10-9-2019 نادي ريال مدريد يدخل في مفاوضات لضم نيمار

وفي اخبار ريال مدريد يوم 10-9-2019 يستعد نادى النادي الإسبانى لتقديم عرض قياسى إلى نادى باريس سان جيرمان الفرنسى والنجم البرازيلى نيمار من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، دخل فى مفاوضات جادة مع نيمار من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد أبلغ نيمار أنه يستعد للدخول فى مفاوضات مع باريس سان جيرمان لضمه الصيف المقبل.

وعن اخبار ريال مدريد يوم 10-9-2019 وحديث الصحيفة أن ريال مدريد سيقدم عرضاً قياسياً قيمته 350 مليون يورو لإقناع باريس سان جيرمان بإتمام الصفقة، كما سيمنح نيمار راتباً سنوياً يصل لـ45 مليون يورو.

ويتقاضى نيمار الذى ينتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان بعد ثلاث سنوات راتباً سنوياً يصل لـ36 مليون يورو.

Advertisements

جدير بالذكر أن نادى باريس سان جيرمان تعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من برشلونة الإسبانى مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى فى عقد النجم البرازيلى مع البارسا.

اخبار ريال مدريد يوم 10-9-2019 تفاصيل المؤتمر الصحفي لمدرب ريال مدريد قبل بقاء بلد الوليد

واستكملاً لاخبار ريال مدريد يوم 10-9-2019 فقد رفض الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، الحديث عن أنباء إقالته من تدريب الفريق الملكى، فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة بلد الوليد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وتحدث سولارى، الذى تأخر عن حضور المؤتمر لمدة نصف ساعة، قائلا، "الشدائد تظهر شخصية البطل، بالطبع ستكون مباراة صعبة، مفتاح مباراة بلد الوليد هو اللعب كفريق، راموس سوف يسافر مع الفريق، هذا تصرف رائع من القائد، ليس من الضرورى أن يسألنى راموس عن قرار السفر إلى بلد الوليد، لكن يبدو أنه من الجيد جداً أن يأتى معنا.

وأضاف سولارى، "بالنسبة إلى إيسكو، يتم التعامل مع القضايا التأديبية داخليا، للعب المباريات أول ما عليك القيام به هو أن تكون بصحة جيدة جسدياً ومن ثم انتزاع إيقاع تنافسى."

وتابع المدرب الأرجنتيني حديثه قائلا، "معظم اللاعبين كانوا فى ذروة دفاعهم عن قميص ريال مدريد، أولئك الذين لم يكونوا قد أبلغوا بالفعل، نحن ملتزمون بالمحافظة على أعلى مستوى ممكن من التنافس فى الدورى الإسبانى."

وعن احتمالية إقالته من تدريب الريال قال سولارى، "كلنا راحلون بالنهاية، وأكثر فى مهنة مثل هذه، الألم والحزن لا يتعارضان مع الاعتراف بما حققه ريال مدريد، شعور مختلف أن تشعر بالألم وفريقك أكثر من 1000 يوم بطل لـ أوروبا، يشرفنى أن أخدم هذا الشعار حتى نهاية العقد، كلنا راحلون من هنا، قلت نفس الشىء فى اليوم الأول الذى جلست فيه هنا."

ويحل ريال مدريد ضيفاً على بلد الوليد في العاشرة إلا ربع مساء اليوم على ملعب "نيوفو جوسى زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.

ويدخل ريال مدريد مباراة الغد وسط أجواء متوترة بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية في غضون أسبوع أمام برشلونة "مرتين" وأياكس أمستردام الهولندي، ودع على إثرها مسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري ابطال اوروبا، فيما تبدو حظوظه صعبة للغاية في حصد لقب الدوري الاسباني "الليجا"، بعد أن أصبح الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة 12 نقطة قبل انطلاق الجولة.