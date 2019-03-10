شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع تسعيرة لاستقدام حكام أجانب لمباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة في الموسم الجديد وضع تسعيرة للأندية لاستقدام حكام أجانب في الموسم المقبل 2019 / 2020 تصل من 25 لـ 30 ألف دولار من أجل التقليل في استقدام الحكام الاجانب للدوري المصري، علي ان تكون مباراة الأهلي ضد الزمالك فقط هي بإدارة تحكيمية أجنبية أو إسنادها لحكام مصريين في حالة إقرار مجلس اتحاد الكرة بذلك.

يذكر أن الدورى هذا الموسم شهد ظهورا كثيرا للحكام الأجانب والعرب بعدما فتح اتحاد الكرة الباب أمام الأندية لاستقدام حكام غير مصريين للمباريات.