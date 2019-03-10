المقاصة يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق المقاصة استعداداته الليلة لمواجهة الداخلية غدا فى الجولة 26 للدورى باستاد كلية الشرطة بالعباسية . وقد حرص طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة على التأكيد بأهمية اللقاء فى ظل موقف الداخلية الصعب بجدول الدورى وحرصه على الفوز بالمباراة وخطف نقاط المباراة للهروب من مؤخرة الدورى . Advertisements يذكر أن مصر المقاصة يعيش حالة من الإستقرار النفسى بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدورى رفعت رصيده إلى 38 نقطة فى المركز الخامس لجدول الدورى بفارق الأهداف عن المصرى صاحب المركز الرابع .

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