رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون نادي ليفربول على موعد مع مباراة قوية أمام بيرنلي عصر اليوم الأحد والموافق 10 مارس 2019 وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويستضيف نادي ليفربول منافسه بيرنلي على ملعب الأنفيلد وذلك اليوم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مدينة القاهرة و3:00 بتوقيت مكة المكرمة و4:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 70 نقطة بينما مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 74 نقطة فيما يتواجد بيرنلي بالمركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

وستذاع مباراة نادي ليفربول مع بيرنلي في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خالد الحدي.

تشكيل ليفربول المتوقع:

Advertisements

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح

تشكيل بيرنلي المتوقع:

حراسة المرمى: جو هارت

خط الدفاع: تشارلي تيلور، بن مي، جيمس تاركوفيسكي، فيل باردسلي

خط الوسط: روبي برادي، أشلي ويستود، جاك كورك، جيف هندريك

خط الهجوم: كريس وود، أشلي بارنس