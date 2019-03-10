رياضة | الأهلي يخاطب الجبلاية بشأن ملعب الدوري

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ينوى مسئولو الأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة، مخاطبة اتحاد الكرة من أجل معرفة الترتيبات الخاصة بمباريات الفريق الأحمر بملعب السلام بعد الانتهاء من الإصلاحات الخاصة فيه وموعد الانتهاء منه، للاستعداد لمواجهة فريق شبيبة الساورة السبت المقبل.

من جانب آخر، تترقب الإدارة، موقف لجنة المسابقات حول طلب نادى الزمالك، بتأجيل مباراة المقاولون العرب فى بطولة الدورى، المقررة الخميس المقبل، بسبب ضغط المباريات وموقفه الصعب فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وحاجة الفريق للراحة.