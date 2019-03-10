رياضة | موعد مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم الأحد 10 مارس في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم الأحد 10 مارس في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الصفاقسي لخوض مباراة قوية أمام النجم الساحلي مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويلعب نادي الصفاقسي مع النجم الساحلي على ملعب الطيب المهيري مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة نارية بين الطرفين "ديربي تونسي" في الكونفدرالية الإفريقية حيث ستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق نوفل الباشي.

Advertisements

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1- النجم الساحلي: 7 نقاط

2- الصفاقسي: 6 نقاط

3- إينوجو: 4 نقاط

4- ساليتاس: 3 نقاط

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية قد انتهت بفوز الصفاقسي بهدف نظيف في شباك النجم الساحلي.