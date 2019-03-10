رياضة | أزمة قوية بين أسطورة مانشستر يونايتد ونيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة قوية بين أسطورة مانشستر يونايتد ونيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن أزمة نارية بين إريك كانتونا، أسطورة فرنسا ومانشستر يونايتد السابق، ووالد نيمار، عقب خسارة باريس سان جيرمان أمام الفريق الإنجليزي ووداع دوري أبطال أوروبا.

وحاول نيمار اقتحام غرفة طاقم التحكيم عقب المباراة بسبب قرار حكم الفيديو (VAR) الذي احتسب ركلة جزاء لصالح يونايتد سجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل في الوقت القاتل .

Advertisements

وأشارت محطة ” مونتي كارلو ” الإذاعية الفرنسية إلى أن كانتونا سخر من والد نيمار عقب المباراة، ما دفعه لمحاولة الاشتباك معه وتدخل رجال الأمن في استاد بارك دي برينس.

ولم يتوقف كانتونا عند ذلك، بل أثارت كلماته بعض البرازيليين المرافقين لوالد نيمار، ومنهم شقيق ماركينيوس مدافع الفريق الباريسي وبعض أصدقاء داني ألفيس الذين تدخلوا للدفاع عن والد نيمار، وانتقل كانتونا إلى غرفة خلع ملابس مانشستر والتقط صورة مع أولي غونار سولشاير، زميله السابق في يونايتد، ومدربهما المخضرم السير أليكس فيرغسون، ونشرها على حسابه في انستجرام في تلك الليلة.