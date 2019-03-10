رياضة | مدرب وادي دجلة: الزمالك يفاوض عبد العاطي شبيه "إنيستا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب وادي دجلة: الزمالك يفاوض عبد العاطي شبيه "إنيستا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الواحد المدرب العام بفريق وادي دجلة على وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع محمد عبد العاطي لاعب خط وسط الفريق.

وقال «عبد الواحد» في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الزمالك يفاوض عبد العاطي بالفعل".

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وأكمل "اللاعب جدد مع وادي دجلة لمدة 5 سنين، المفاوضات بين الزمالك ووكيله مع إدارة نادي دجلة".

وشدد: "عبد العاطي لاعب مميز للغاية، تمريراته في ارض الملعب تشبه تشافي وإنيستا لاعبي برشلونة في أرض الملعب".