شكرا لقرائتكم الأهلى يعود من الكونغو غدا بعد السقوط أمام فيتا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة فريق النادى الأهلى فى الساعات الاولى من صباح غداً ، الأثنين، وتحديداً فى الثانية صباحاً مساء اليوم،الأحد، للقاهرة بعد خوض مباراة فيتا كلوب الكونغولى مساء أمس فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى ابطال أفريقيا، والتى انتهت بخسارة الأحمر بهدف وحيد حيث يغادر الفريق العاصمة كنشاسا ظهر اليوم الأحد لبدء رحلة العودة للقاهرة.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة على أن يبدأ الثلاثاء المقبل الاستعداد لمباراة شبيبة الساورة الجزائرى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات والمُقرر إقامتها بإستاد برج العرب بحضور 10 آلاف مُشجع حصل النادى على موافقة أمنية بحضورهم اللقاء المُرتقب .