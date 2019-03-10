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ماريو ماندزوكيتش يستعد لتجديد عقده مع يوفنتوس عاماً إضافياً

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اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي عن توصل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق مع المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش لتجديد عقده مع الفريق عاماً إضافياً يبقى بموجبه في صفوفه لغاية شهر يونيو من عام 2021 .

وبحسب ما اوردته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن الطرفان توصلاً إلى إتفاق لتجديد العقد الذي يربطهما ، على ان يتم الإعلان عن التوقيع في غضون الأيام القليلة المقبلة .

هذا وجاءت موافقة المهاجم المخضرم على البقاء في تورينو بعدما حصل على تحسين في بنود عقده، حيث سيتقاضى 4.5 ملايين يورو سنوياً إضافة إلى متغيرات تتعلق بمردوده التهديفي وتواجده في التشكيلة الأساسية ، وذلك في إطار تحفيزه على تقديم جهود إضافية لصالح الفريق.

وكان ماندزوكيتش (32 عاماً) قد انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2015 بعد موسم واحد قضاه مع اتلتيكو مدريد الإسباني ، حيث كان له دوراً فعالاً في بلوغ "البيكانيوري" لنهائي عام 2017 الذي خسره أمام الإسباني ، كما ساهم في احتفاظ يوفنتوس بلقب لثلاثة مواسم متتالية و ذلك بعدما خاض معه 165 مباراة مسجلاً 42 هدفاً.

وبالرغم من قدوم المهاجم البرتغالي وتواجد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ، إلا ان ماندزوكيتش نجح في حجز مكاناً في تشكيلة الفريق تحت إشراف المدرب ماسيميليانو أليغري الذي يثق في إمكانياته وخبرته لصنع الفارق.

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