شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يتنافسون على خلافة محمد صلاح فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

فضّل المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، وعدم إستدعائه للمعسكر المقبل الذى يشهد مباراتىّ النيجر ونيجيريا.

ويتنافس 3 لاعبين على المشاركة بدلا من محمد صلاح فى المنتخب، على أمل أن يحجز أحدهم مقعده فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

عمرو وردة

ويجيد عمرو وردة صانع ألعاب أوترميتوس اليونانى اللعب فى أكثر من مركز، ومنها مركز الجناح الأيمن، لذا من المرجح أنه يكون له دور بجوار تريزيجيه أسفل رأس الحربة مع المنتخب.

عمار حمدى

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ويجيد عمار حمدى جناح أيمن الاتحاد السكندرى اللعب فى نفس مركز محمد صلاح، وهو ما جعل أجيرى يضم اللاعب لمنحه الفرصة كاملة أمام النيجر ونيجيريا.

عمر جابر

ويجيد عمر جابر جناح أيمن بيراميدز اللعب فى مركز محمد صلاح، بجانب مشاركته أحيانا فى الجبهة اليسرى، لذا من الممكن أن يحصل على فرصة فى غياب محمد صلاح.

إسلام جابر

ورغم أن إسلام جابر جناح أيسر مع فريقه الداخلية، إلا أن الجهاز الفنى للمنتخب ربما يفكر فيه بدلا من محمد صلاح، نظرا لإمكانيات اللاعب التى تساعده فى الإجادة بأكثر من مركز داخل الملعب.