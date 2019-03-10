رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم الأحد 10 مارس والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم الأحد 10 مارس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي ليفربول اختبار صعب أمام بيرنلي عصر اليوم الأحد والموافق 10 مارس 2019 وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلعب نادي ليفربول مع بيرنلي على ملعب آنفيلد وذلك اليوم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مدينة القاهرة و3:00 بتوقيت مكة المكرمة و4:00 بتوقيت دولة الإمارات.

سيكون نجوم ليفربول في ضغط كبير خلال تلك المباراة بسبب تصدر مانشستر سيتي للجدول بجانب التعادل في مباراتهم الماضية أمام إيفرتون سلبياً.

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ويحتل ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 70 نقطة بينما مانشستر سيتي بالمركز الأول برصيد 74 نقطة فيما يتواجد نادي بيرنلي بالمركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

وستكون مباراة نادي ليفربول مع بيرنلي في البريميرليج مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خالد الحدي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.