رياضة | مجموعة الزمالك.. موعد مباراة بترو أتلتيكو ونصر حسين داي في الكونفدرالية الافريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الزمالك.. موعد مباراة بترو أتلتيكو ونصر حسين داي في الكونفدرالية الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي بترو أتلتيكو الأنجولي مع نصر حسين داي الجزائري مساء اليوم الأحد والموافق 10 مارس 2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويلعب نادي بترو أتلتيكو مع نصر حسين داي على ملعب الأول وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة و4:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

وستكون مباراة بترو أتلتيكو مع نصر حسين داي في الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد عبر قناة بي إن سبورت 7 HD الرياضية القطرية بتعليق عادل خلو.

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ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- نادي نصر حسين داي: 7 نقاط

2- جور مايا: 6 نقاط

3- الزمالك: 5 نقاط

4- بترو أتلتيكو: 4 نقاط

وفي نفس المجموعة؛ يلعب نادي الزمالك مع جور مايا على استاد برج العرب مساء الأحد في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة.