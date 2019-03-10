رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الأحد 10 مارس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الأحد 10 مارس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ريال مدريد، ضد نادي بلد الوليد، يوم الأحد 10 مارس في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

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ويرغب نادي ريال مدريد في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، من أجل عدم الخروج من الموسم بدون بطولات، بعد وداع بطولتي دوري ابطال اوروبا وكأس ملك إسبانيا.

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثالث بجدول الليجا برصيد 48 نقطة، بينما يحل فريق بلد الوليد في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ريال مدريد ضد نادي بلد الوليد في الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.