رياضة | تعليق ناري من محمد صلاح بشأن واقعتي راموس والعنصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من محمد صلاح بشأن واقعتي راموس والعنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرعون المصري محمد صلاح، على واقعة إصابته الشهيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد وتعمد راموس إيذائه.

وقال النجم المصري في تصريحات لـ"بي ان سبورت" :"كانت لحظة صعبة لا أريد تذكرها، لكن أنا متحمس لحصد ألقاب من ليفربول".

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وعن العنصرية التي تعرض لها من قبل مشجع في مباراة وست هام، فرد "لا أفكر في العنصرية، بالفعل تفاجأت من التصرف لكن هذا الشخص لا يمثل البلد، وفي كل المباريات أواجه أشخاص جيدين".

وعن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية في الصيف القادم، فقال: "فخور بذلك رغم أنه يضع على عاتقي ضغطا إضافيا، لكن هدفي أن أحصل عليها، صعدنا للنهائي منذ سنتين وخسرنا، لم أحصل على البطولة، ومتحمس لها هذا العام".

وحصل صلاح الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما توج بالحذاء الذهبي كهداف المسابقة.