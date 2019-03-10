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رياضة | تعليق ناري من محمد صلاح بشأن واقعتي راموس والعنصرية

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علق الفرعون المصري محمد صلاح، على واقعة إصابته الشهيرة في نهائي ، أمام وتعمد راموس إيذائه.

 

وقال النجم المصري في تصريحات لـ"بي ان سبورت" :"كانت لحظة صعبة لا أريد تذكرها، لكن أنا متحمس لحصد ألقاب من ".

 

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وعن العنصرية التي تعرض لها من قبل مشجع في مباراة وست هام، فرد "لا أفكر في العنصرية، بالفعل تفاجأت من التصرف لكن هذا الشخص لا يمثل البلد، وفي كل المباريات أواجه أشخاص جيدين".

 

وعن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية في الصيف القادم، فقال: "فخور بذلك رغم أنه يضع على عاتقي ضغطا إضافيا، لكن هدفي أن أحصل عليها، صعدنا للنهائي منذ سنتين وخسرنا، لم أحصل على البطولة، ومتحمس لها هذا العام".

 

وحصل صلاح الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعب في ، كما توج بالحذاء الذهبي كهداف المسابقة.

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