رياضة | محمد صلاح: أفضل فوز ليفربول بالبريمير ليج على التتويج بلقب الهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: أفضل فوز ليفربول بالبريمير ليج على التتويج بلقب الهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أنه سعيد بالتفاف جماهير ليفربول حوله، لافتًا إلى أن ذلك يضع عليه ضغط بضرورة الثبات في المستوى.

وتابع الفرعون المصري في حوار له مع قناة بي إن سبورت:" أن حب الجماهير لا يؤثر على مستواه حيث أنه يستطيع أن يبتعد عن الضغوط بحكم الخبرة التي أكتسبها من اللعب في أوروبا.

وشدد صلاح، على أهمية فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي، قائلًا: "من 29 سنة لم نفز باللقب، في النهاية نريد أن نجلبه للجماهير، واثق 100% في تحقيق اللقب أنا هادئ لأن هذا أصعب وقت في عمر الدوري وأبعد عن الضغوط بالجلوس في المنزل".

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وأكمل أفضل لاعب في إفريقيا، أنه لا يفكر في أي لقب فردي لأنه يركز في أن يحسم ليفربول الدوري هذا العام، مستطردًا "لو أخسر لقب الهداف وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مقابل أن يحصل ليفربول على الدوري سأرحب بذلك".

ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني في صدارة هدافين البريميرليج بـ 17 هدفًا، خلف سيرجيو إجويرو الذي يحل في المركز الأول بـ 18 هدفًا.

وكشف الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا، عن سبب تغيير مركزه في بعض المباريات من الجناح الأيمن إلى قلب الهجوم، حيث قال إن ذلك يتم لأرباك الخصم حيث أن هناك اللقاءات لا يتحرك الظهير الأيسر للفريق الأخر للإيقافه تم ذلك في مباراة بارين ميونيخ ومانشستر سيتي.