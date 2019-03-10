رياضة | موعد مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الزمالك بقيادة مدربه كريستيان جروس، منافسه فريق جورماهيا الكيني، اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب المارد الأبيض في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما فاز في المباراة الماضية على نادي بيترو اتليتكو الانجولي، بنتيجة هدف نظيف في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

واستقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على تشكيل الابيض لمباراة اليوم أمام جورماهيا الكيني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

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حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع : حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم : عمر السعيد - حميد أحداد.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الزمالك، ضد فريق جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.