رياضة | موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 10 مارس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 10 مارس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي أرسنال في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد، يوم الأحد 10-3-2019 على ملعب "الإمارات" في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويرغب نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليكون إنجاز تاريخي مع النادي اللندني.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نادي أرسنال في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.