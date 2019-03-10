رياضة | مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق مانشستر يونايتد يخطط لضم الشاب الإيطالي، دافيدي كالابريا من ميلان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد كالابريا من ناشئي ميلان وتم تصعيده للفريق الأول خلال موسم 2016/2017، وحصل مع الروسونيري على كأس السوبر الإيطالي 2016.

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وأبرزت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب للعب في مركز الظهير الأيمن، ليكون هو وديوجو دالوت خيارات لهذه الجبهة، مع اقتراب رحيل دارميان.

ومن المنتظر أن يرحل المخضرم أنتونيو فالنسيا عن مانشستر يونايتد بعد بلوغه عام الـ34 بنهاية الموسم، بعد 9 سنوات في صفوف الشياطين الحمر، وسيكون كالابريا البديل المناسب له.