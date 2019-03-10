رياضة | الكاف يعلن حكم مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، على أسماء طاقم حكام مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

وأسند الكاف المباراة، للحكم التونسي الصادق السالمي، على أن يعاونه كلًا من الليبي عطية بن ساعد، والتونسي أيمن إسماعيل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي كان قد فرط في صدارة مجموعته عقب الهزيمة أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف، لبتراجع للمركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف شبيبة الساورة الجزائري، والذي فاز على سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة ليعتلي القمة برصيد 8 نقاط.