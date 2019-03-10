اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني live hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على منافسه بلد الوليد في لقاء الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم «لا ليجا» في موسم 2018 – 2019.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

الميرنجي يدخل المباراة بعد انتهاء منافسته على البطولات الثلاث، الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، في موسم كارثي للملكي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

ويعاني بلد الوليد هذا الموسم صراعا في مؤخرة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، أي بفارق 3 نقاطٍ فقط عن ثلاثي المؤخرة المتساوين في النقاط فياريال ورايو فاييكانو وويسكا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

غيابات ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

سيغيب عن ريال مدريد في المباراة ضد بلد الوليد الثلاثي داني كارفاخال، ماركوس يورينتي، لوكاس فاسكيز بداعي الإصابة، وسيفتقد الميرينجي قائد الفريق سيرجيو راموس بسبب الإيقاف.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

المدافعون: مارسيلو - رافائيل فاران - ناتشو - ألفارو أودريوزولا.

لاعبو الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

المهاجمون: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو.

غيابات فريق بلد الوليد أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

Advertisements

سيغيب عن فريق بلد الوليد الثلاثي لويزمي وبورخا فيرنانديز بسب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

تشكيلة بلد الوليد المتوقعة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

حراسة المرمى: جوردي ماسيب.

المدافعون: ناتشو مارتينيز - فيرناندو كاليرو - كيكو أوليفاس - خافيير مويانو.

لاعبو الوسط: توني فيلا - ميشيل هيريرو - روبين ألكارزا – كيكو.

المهاجمون: سيرجي جوارديولا - أوسكار بلانو.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني، في تمام الـ 21.45 توقيت القاهرة، 22.45 توقيت السعودية، 19.45 توقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

ملعب مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

تلعب مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني، على ملعب «خوسيه زويا».

القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

تنقل مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني، على قناة بي إن سبورت إتش دي 3.

حكم مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

يدير مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني، تحكيميًا الحكم خيسوس خيل مانزانو.