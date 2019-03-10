اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال yalla shoot| MAN UNITED VS ARSENAL

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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال yalla shoot| MAN UNITED VS ARSENAL

يستضيف فريق آرسنال منافسه مانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، في منافسة قوية علي المركز الرابع ، والتي ستكون في الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ويدخل يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال yalla shoot| MAN UNITED VS ARSENAL

فريق آرسنال اليوم وهو في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبعد الخسارة أمام رين الفرنسي بثلاثية مقابل هدف، في لقاء ذهاب الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروباليج»

في حين يأتي مانشستر يونايتد منتشيًا من التأهل للدور الـ 8 في بطولة دوري أبطال أوروبا، والإطاحة بمنافسه باريس سان جيرمان الفرنسي من عقر دار الأخير، ومحليًا يحتل المركز الرابع برصيد 58 وسيحاول أن يخرج من المباراة وبحوزته الثلاث نقاط لصنع فارق أربع نقاط.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال yalla shoot| MAN UNITED VS ARSENAL

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 18.30 توقيت القاهرة، 19.30 توقيت مكة المكرمة ، 16.30 توقيت جرينتش.

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القناة الناقلة لـ مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على قناة بي إن سبورت إتش دي 2.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال yalla shoot| MAN UNITED VS ARSENAL

معلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الرياضي، خليل البلوشي، بالتعليق على مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حكم مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدير الحكم، جوناثان موس، مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

نتيجة لقاء الدور الأول في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

نتيجة لقاء الدور الأول في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، 2 – 2.