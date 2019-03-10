اونلاين | لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر live hd

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لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر live hd

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة سهلة ومضمونة لك لمشاهدة مباراة الزمالك وجور ماهيا بث مباشر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز جور ماهيا بنتيجة 4-2، ويسعى الزمالك إلى الفوز اليوم لأن هذه المواجهة مصيرية للأبيض حتى ينافس على التأهل والعبور من مرحلة المجموعات، ويحتل نادي جور ماهيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر live hd

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق علي محمد علي.

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لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر live hd

توقيت مباراة الزمالك وجور ماهيا

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .9:00 مساءاً بتوقيت مصر .9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .10:00 مساءاً بتوقيت العراق .9:00 مساءاً بتوقيت السودان .10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .8:00 مساءاً بتوقيت تونس .8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .10:00 مساءاً بتوقيت قطر.7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر live hd