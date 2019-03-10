اونلاين | zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد live

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zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد live

يستضيف نادي الزمالك بقيادة مدربه كريستيان جروس، منافسه فريق جورماهيا الكيني، اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد live

ويرغب المارد الأبيض في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما فاز في المباراة الماضية على نادي بيترو اتليتكو الانجولي، بنتيجة هدف نظيف في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد live

واستقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على تشكيل الابيض لمباراة اليوم أمام جورماهيا الكيني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

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حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع : حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم : عمر السعيد - حميد أحداد.

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد live

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الزمالك، ضد فريق جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.