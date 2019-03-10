انت الان تتابع لماذا تراجع العامري فاروق عن حضور مؤتمر نبذ التعصب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:مصطفى محمود ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ ص
في مفاجأة من العيار الثقيل كشف صبحي عبد السلام نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين، أن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كان من المفترض أن يحضر مؤتمر نبذ التعصب الذي أقيم الثلاثاء الماضي تحت رعاية الرابطة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ورابطة اللاعبين المحترفين. وأكد الناقد الرياضي أثناء ظهوره في برنامج "ملعب الشريف" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن رابطة النقاد فوجئت بتخلف النادي الأهلي عن حضور المؤتمر، رغم الاتفاق المسبق الذي تم قبل 3 أيام من المؤتمر مع نائب رئيس الأهلي، وأكد خلاله أنه سيتواجد في المؤتمر حتى في حالة حضور رئيس نادي الزمالك.
وشدد عبد السلام على أن خطوة حضور العامري فاروق مؤتمر نبذ التعصب سبقها خطوة أخرى تمثلت في توجه نائب رئيس الأهلي إلى نادي الزمالك بصحبة حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين وحضورهما مباراة الزمالك والأهلي في كرة السلة قبل أيام من المؤتمر. وتابع نائب رئيس رابطة النقاد قائلاً: "أثناء توجهنا لمؤتمر نبذ
وشدد عبد السلام على أن خطوة حضور العامري فاروق مؤتمر نبذ التعصب سبقها خطوة أخرى تمثلت في توجه نائب رئيس الأهلي إلى نادي الزمالك بصحبة حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين وحضورهما مباراة الزمالك والأهلي في كرة السلة قبل أيام من المؤتمر.
وتابع نائب رئيس رابطة النقاد قائلاً: "أثناء توجهنا لمؤتمر نبذ التعصب الذي أقيم في الفندق كنا على علم بحضور العامرى فاروق من النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك، وفوجئنا بتخلف نائب رئيس الأهلي عن الحضور دون اعتذار أو إبداء أي أسباب لعدم الحضور".
واختتم: "قبل بدء المؤتمر كانت هناك جلسة بين مجلس رابطة النقاد الرياضيين والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الذي يلعب دوراً بارزاً من أجل تهدئة الأوضاع بين النادي الأهلي والزمالك واللجنة الأوليمبية وفوجئ الجميع بغياب النادي الأهلي عن المؤتمر".
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