شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة يوم 10-3-2019 فالفيردي يدعم كوتينيو بعد صافرات الاستهجان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار برشلونة يوم 10-3-2019، شهدت العديد من الأخبار الهامة، فى مقدمتها حفاظ البارسا على صدارته للدورى الإسبانى بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وذلك بعد الفوز على رايو فاليكانو 3-1 أمس السبت.

برشلونة يواصل تصدره للدوري الإسباني



أخبار برشلونة يوم 10-3-2019 حافظ برشلونة على فارق الـ 7 نقاط مع أتلتيكو مدريد فى صدارة الدورى الإسبانى، بعد فوز البارسا اليوم على رايو فاليكانو 3-1، وانتصار الروخيبلانكوس على ليجانيس بهدف دون رد فى الجولة الـ 27.

ويتصدر برشلونة جدول التريب برصيد 63 نقطة، بينما أتلتيكو مدريد ثانيا برصيد 56 نقطة.

ويأتى ريال مدريد "الجريح"، والذى ابتعد تماما عن صراع المنافسة على اللقب فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة، وذلك قبل أن يواجه مضيفه بلد الوليد غدا الأحد، بينما يأتى مفاجأة الموسم فريق خيتافى فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة، وذلك قبل أن يواجه متذيل الترتيب هويسكا مساء اليوم.



جدول ترتيب الليجا

فالفيردي يشيد بلاعبيه بعد الفوز على رايو فاليكانو



أخبار برشلونة يوم 10-3-2019 عبر ارنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة عن سعادته بعد الفوز على رايو فاليكانو 3-1 فى الجولة الـ 27 من الليجا.

وقال فالفيردي فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، "كانت المباراة صعبة والفوز كان معقد جداً وكلفنا الكثير كانوا يلعبون بـ 5 دافعين وقاموا بـ اغلاق العمق لهذا ادخلنا ديمبلي من أجل فتح الملعب ومساعدة سيميدو".

وعن كوتينيو تالذى تعرض لصافرات استهجان اليوم، قال فالفيردي "ليس عليك ان تعطي للامر أكثر اهمية، لقد حاول ان يسجل ولم يتمكن ، ونحن نتوقع ان يسجل في اي وقت".

وتايع المدرب قائلا "فيدال قدم مباراة رائعة ولعب بـ قتالية كبيرة هناك امكانية للعب بـ 4-2-3-1 ، ولكن يعتمد ذلك على بعض المباريات".

Advertisements

"أومتيتي احد اهم اللاعبين في الفريق، وقدم اليوم مباراة رائعة ، كان مصاباً لبعض الوقت وعندما يصاب المرء يلاحظ عنه عدم النشاط، ولكن اليوم كان جيد ايام قليلة أخرى وسيكون في مستوى عالي جداً ومتيتي قدم اداء رائع اليوم بعد ان كان مصاباً لشهور".

"هناك مباريات لا تحتاج فيها إلى اي شيء لتحفيز اللاعبين والجماهير، ويكتشفون صعوبة الامر عندما يدخلون الملعب مثل اليوم ، يتم الفوز بالالقاب او خسارته في المباريات التي تبدو غير مهمة بيكيه يقوم بموسم مدهش .. أستخدمه كثيرا .. لديه 4 كروت صفر ويجب أن نريحه يوما ما .. بيكيه رائع بالسيطرة دفاعيا والبناء من الخلف".

بيكيه لا يستبعد ريال مدريد من المنافسة على الليجا



أخبار برشلونة يوم 10-3-2019 تحدث جيرارد بيكه مدافع برشلونة عقب الفوز على رايو فاليكانو قائلا "اشعر بانني في حالة جيدة، يوم الاربعاء لدينا مباراة ضد ليون نكون او لا نكون ان كوتينهو يحظى بموسم جيد، كانت تكلفة توقيعه كبيرة جداً وهذا يعني ان لديه المزيد من التوقعات حول ادائه ، يجب تقبل رد فعل الناس ونحن نقدم له التشجيع ونحن بحاجة إليه في أفضل نسخة".

"نحن لا نستبعد أى فريق، ومن الجيد ان تكون لديك تلك المسافة وهو امر جيد مع اتلتيكو والريال نريد الحصول على جميع الالقاب .. ومباراة الاربعاء أمام ليون نهائي".