شكرا لقرائتكم المصرى يستعين بالمريخ استعدادا لسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق المصرى مباراة ودية فى الثالثة عصر اليوم أمام المريخ البورسعيدى فى إطار استعدادات المصرى لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدورى والتى تجمعه بنظيره سموحة وهى المباراة التى يستضيفها استاد الجيش بالسويس فى السادس عشر من مارس الجارى.

وكان المصرى قد خاض مباراة ودية أمس أمام القوصية – أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة أسيوط بناء على طلب الجهاز الفنى للفريق فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة.