شكرا لقرائتكم تطور جديد فى شكوى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحال مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى ابو ريدة ، شكوى نادى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى الى لجنة الانضباط برئاسة المستشار أحمد أبو العلا، للبت فيها حيث حدد غدا الإثنين للبت فى الشكوى.

كان نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ يتهمه فيه بالهجوم على نادى الزمالك فى وسائل الإعلام وتم تقديم مذكرة رسمية و c. d بتصريحات عبد الحفيظ ضد الزمالك.