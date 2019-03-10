شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول يوم 10-3-2019 فان دايك يتحدث عن صراع البريميرليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار ليفربول يوم 10-3-2019 شهدت أخبارا هامة فى مقدمتها، تصريح للمدافع فيرجيل فان دايك أوضح خلاله على قوة منافسة الريدز على لقب البريميرليج خلال التسع جولات المتبقة مع مانشستر سيتى المتصدر.

فان دايك: ليفربول لن يبقى هادئا فى صراع البريميرليج



أخبار ليفربول يوم 10-3-2019 أوضح فيرجيل فان ديك أن رد فعل ليفربول على تغيير الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي هو الهدوء مع تسع مباريات متبقية في السباق على اللقب.

عادل الريدز السلبي مع إيفرتون في جوديسون بارك يوم الأحد الماضي حيث، أنهى نهاية الأسبوع في المركز الثاني في الترتيب، بفارق نقطة واحدة خلف فريق بيب جوارديولا، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر التي لم يكن رجال يورجن كلوب في مركز الصدارة.

ومع ذلك، أصر فان ديك على أن الهدوء هو أفضل طريقة لاستمرار ليفربول في طريقه، بدءاً من بيرنلي في آنفيلد يوم الأحد.

وردا على سؤال حول رد فعل اللاعبين على الانتقال إلى المركز الثاني في الترتيب، قال اللاعب صاحب القميص رقم 4: "الحفاظ على الهدوء. أنا شخصياً أكون دائماً هادئاً لأنك لا تستطيع أن تتأثر بالإعلام أو بالمشجعين من نوادي مختلفة أو غير ذلك. أنت فقط بحاجة إلى البقاء هادئا.

هناك تسع مباريات متبقية وكل شيء ممكن. أعتقد أن الكثير من الناس ينسون ذلك الأمر. نقطة واحدة ليست أمرًا كبيرًا، لكنها فارق مع مانشستر سيتي. سوف نرى. التحدي التالي لنا هو بيرنلي وسيكون الأمر صعباً، لذا سنرى بعد ذلك كيف سيكون. لدينا مواجهة في دوري الأبطال قادمة، لدينا توقف دولي قادم، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت. سنرى ما تجلبه لنا.

من المهم جدًا تحقيق الفوز ضد بيرنلي. في هذه المرحلة، الأمر الأكثر أهمية هو الحصول على النقاط الثلاث. لا يهم كيف حقا، ولكننا نريد أن نقدم كرة قدم جيدة كذلك. هذا ما سنحاول فعله، ولكن إذا لم ينجح ذلك، سنحاول العمل الجاد ونأمل في الحصول على النقاط".

ويعرف فان ديك أن الانتصار على بيرنلي لن يكون أمرًا سهلًا، بالنظر إلى مستوى بيرنلي في الفترة الأخيرة، الذي يتضمن فوزاً بنتيجة 2-1 على توتنهام.

في الواقع، خسر بيرنلي مرة واحد فقط في آخر خمس مباريات خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال قائد هولندا: "نحن نعرف مدى قوتهم. عندما لعبنا أمامهم خارج ملعبنا، كانت مباراة صعبة للغاية. هم فريق قوي، يتميز بالضغط على المنافسين، لذا سوف تكون مواجهة صعبة. ولكننا نريد أن نثبت أنفسنا واننا نستحق المنافسة على اللقب، وكل ما نريده هو تحقيق النقاط الثلاث. يستحق بيرنلي كل الاحترام الذي يحظى به لأنهم فريق جيد، ويعملون بجد، والمدرب لديه طريقة معينة في اللعب تناسبه بشكل جيد للغاية، لذلك سيكون الأمر صعباً للغاية. ولكنني أعلم أنها ستكون صعبة للغاية بالنسبة لهم أيضًا. إذا كنا في المستوى المعتاد لنا، مثلما نريد أن نكون، فسنكون أمامنا فرصة كبيرة للحصول على النقاط، لكن لا يزال عليك أن تكون على هذا المستوى. نريد أن نكون على هذا المستوى، لذلك علينا أن نظهر ذلك فقط".

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من المقرر انطلاق المباراة في منتصف نهار يوم الأحد، لكن فان ديك يأمل أن يتمكن أنصار ليفربول من تقديم أجواء حماسية مشابهة لتلك التي قدموها في المباريات الأخيرة أمام بورنموث وبايرن ميونيخ واتفورد.

في الواقع، لقد حدد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كيف يمكن لمشجعي الريدز التأثير بشكل إيجابي على ما يحدث في الملعب بدعمهم. وأجاب فان ديك عندما تم سؤاله عما يود أن يقوله للمشجعين الذين سوف يحضرون لقاء بيرنلي: "عليهم الاستعداد لذلك، مثلما نحن نفعل أيضًا. نريد أن نقدم كل ما لدينا، لا سيما في هذه المباريات التسعة الأخيرة. نحن في وضع لا يوجد فيه الكثير من الأندية لذلك نحن بحاجة فقط للاستمتاع به، جميعنا. مثل الجميع يعرف، مساعدة المشجعين، الأجواء، هذه أمور تساعدنا كثيرا. لقد أظهروا ذلك طوال الموسم، ونأمل أن يظهروه يوم الأحد أيضًا وأن يساعدنا في الحصول على النقاط الثلاث.

نحن بحاجة إلى كل واحد منكم، وكل من يدعم ليفربول، ليكون جاهزًا وأحيانًا يكون صبورًا قليلاً ولا يشعر بالإحباط. يجب أن نتحلى بالصبر في بعض الأحيان لأنه ليس من السهل التسجيل أمام المنافسين، ولكن أعتقد أن المباراة الأخيرة التي لعبناها في ملعبنا ضد واتفورد كانت رائعة. وفي المباراة التي قبل ذلك، كنا جيدين جدا أمام بورنموث بشكل لا يصدق. علينا أن نحافظ على ذلك. بالنسبة لنا، يجب علينا الحصول على النتائج والتأكد من أن الأداء جيد، ثم سنرى".

مانى صاحب هدف الشهر فى ليفربول



أخبار ليفربول يوم 10-3-2019 أعلن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، فوز النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أجمل أهداف النادي عن شهر فبراير الماضي.

وسجل ساديو ماني هدفاً رائعاً بـ"الكعب"، في فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كان نادي ليفربول أعلن في وقت سابق، فوز المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، بجائزة أفضل لاعب في النادي الإنجليزي عن شهر فبراير الماضي.

وخاض فان ديك 4 مباريات مع ليفربول خلال شهر فبراير الماضي، سجل خلالها "هدفين"، وساهم في الحفاظ على نظافة شباك الفريق في ثلاث مباريات.