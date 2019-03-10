شكرا لقرائتكم مباريات الدوري الإسباني اليوم 10-3-2019 بلد الوليد ضد ريال مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل ريال مدريد ضيفاً على بلد الوليد في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وسط أجواء متوترة بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية في غضون أسبوع أمام برشلونة "مرتين" وأياكس أمستردام الهولندي، ودع على أثرها مسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري ابطال اوروبا، فيما تبدو حظوظه صعبة للغاية في حصد لقب الدوري الاسباني "الليجا"، بعد أن أصبح الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة 12 نقطة قبل انطلاق الجولة.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود الثنائي داني كارفخال وفينيسيوس جونيور بسبب الاصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة جاريث بيل الذي تعرض لكدمة خلال مشاركته في مباراة أياكس.

وتحدثت تقارير إسبانية، أن مباراة اليوم ستكون الأخيرة لسانتياجو سولاري على رأس الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد وسط حالة من الغموض تسيطر على المدرب القادم للفريق الملكي.

قائمة المرشحين لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، تضم حتى الآن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الملكي السابق، والبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، فيما تتجه إدارة النادي لتعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

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وتحدث سولاري فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "الشدائد تظهر شخصية البطل، بالطبع ستكون مباراة صعبة، مفتاح مباراة الغد أمام بلد الوليد هو اللعب كفريق، راموس سوف يسافر مع الفريق، هذا تصرف رائع من القائد، ليس من الضرورى أن يسألنى راموس عن قرار السفر إلى بلد الوليد، لكن يبدو أنه من الجيد جداً أن يأتى معنا".

وتابع سولاري حديثه، قائلا " بالنسبة إلى إيسكو، يتم التعامل مع القضايا التأديبية داخليا، للعب المباريات أول ما عليك القيام به هو أن تكون بصحة جيدة جسديا ومن ثم انتزاع إيقاع تنافسى".

وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه، قائلا "معظم اللاعبين كانوا فى ذروة دفاعهم عن قميص ريال مدريد، أولئك الذين لم يكونوا قد أبلغوا بالفعل، نحن ملتزمون بالمحافظة على أعلى مستوى ممكن من التنافس فى الدورى الأسبانى".

وعن احتمالية اقالته من تدريب الريال، قال سولاري "كلنا راحلون بالنهاية، وأكثر فى مهنة مثل هذه، الألم والحزن لا يتعارضان مع الاعتراف بما حققه ريال مدريد، شعور مختلف ان تشعر بالألم و فريقك أكثر من 1000 يوم بطل لـ أوروبا، يشرفني أن أخدم هذا الشعار، والالتزام عندى هو فى الحد الأقصى، "كلنا راحلون من هنا، قلت نفس الشئ فئ اليوم الأول الذي جلست فيه هنا".

كما يلتقى اليوم أيضا فى نفس الجولة، سيلتا فيجو مع ريال بيتيس، جيرونا أمام فالنسيا، ريال سوسيداد مع إشبيليه، وليفانتى فى مواجهة فياريال.