شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ رحلة العودة من الكونغو ويصل القاهرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة فريق النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح غداً ، الأثنين، وتحديداً في الثانية صباحاً بعد خوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي مساء أمس في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا التى انتهت بخسارة الأحمر بهدف دون رد، حيث يغادر الفريق العاصمة كينشاسا ظهر اليوم الأحد لبدء رحلة العودة للقاهرة.

ومن المقرر أن يحصل الأهلى على راحة لمدة 24 ساعة على أن يبدأ الثلاثاء المقبل الاستعداد لمباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات والمُقرر إقامتها بإستاد برج العرب بحضور 10 آلاف مُشجع حصل النادي على موافقة آمنية بحضورهم اللقاء المُرتقب .