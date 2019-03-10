شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة تنظر شكوى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة ، شكوي نادي الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار أحمد أبو العلا، للبت فيها حيث حدد غدا الإثنين للبت في الشكوى.

كان نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد تقدم بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ يتهمه فيه بالهجوم علي نادي الزمالك في وسائل الإعلام وتم تقديم مذكرة رسمية و c. d بتصريحات عبد الحفيظ ضد الزمالك.