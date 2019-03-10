اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي

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مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي

يطمح محمد صلاح، نجم منتخب مصر، فى تحقيق إنجاز تاريخى عندما يلتقى ليفربول مع بيرنلى غداً، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسى المسجل باسم آلان شيرار وتحطيم الرقم القياسى المسجل باسم فيرناندو توريس، بالتسجيل فى شباك بيرنلى.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي

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وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك بيرنلى سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدوري الإنجليزي، حيث يسجل اللاعب المصرى الظهور الـ66 فى مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويحتل محمد صلاح حالياً المركز الثانى بقائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفاً، خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى بفارق هدف وحيد.