رياضة | مورينيو يحدد شروطه لقيادة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يحدد شروطه لقيادة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من قيادة فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن مورينيو اشترط على مسئولي ريال مدريد رحيل 4 لاعبين من نجوم الفريق، من أجل الموافقة على قيادة تدريب الملكي.

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ويريد المدرب البرتغالي رحيل رباعي ريال مدريد ﴿ سيرجو راموس - مارسيلو - جاريث بيل - كريم بنزيما﴾، والتعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الصيفي القادم.

وان مورينيو يرغب في التخلص من اللاعبين الذين من الممكن أن يفتعلوا أزمات داخل غرفة خلع الملابس، وجلب لاعبين يساعدون الفريق في تحقيق الألقاب بشكل مستمر.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، وبفارق 15 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي نادي برشلونة متصدر الليجا.